Crema solare viso tutto l’anno | perché usarla e come sceglierla

Leggi su dilei

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Laè uno step importantissimo all’interno della propria routine mattutina a prescindere che si segua o meno un regime skincare strutturato. Esistono ormai in commercio creme solari adatte ad un uso quotidiano per ile con caratteristiche diverse rispetto alle creme solari corpo che sei solita usare in spiaggia, ma anche in questo caso bisogna imparare a scegliere la propria per rendere questo passaggio il più confortevole possibile. Perchè usare sempre la: 3 buoni motivi Per capire benemai l’uso di un fotoprotettore sia necessariobisogna saperefunzionano i raggi UV. Si tende a pensare che il rischio si presenti soltanto in estate poiché il sole è “visibile” così ...