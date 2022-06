Costi elevati e salari bassi: i camionisti fermi da 8 giorni paralizzano l’economia di Seul (Di mercoledì 15 giugno 2022) Motori spenti e braccia incrociate. Migliaia di camionisti sudcoreani sono in sciopero da più di otto giorni, paralizzando l’economia del paese. La contestazione minaccia pesanti ripercussioni sulle catene di approvvigionamento L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 15 giugno 2022) Motori spenti e braccia incrociate. Migliaia disudcoreani sono in sciopero da più di otto, paralizzandodel paese. La contestazione minaccia pesanti ripercussioni sulle catene di approvvigionamento L'articolo proviene da il manifesto.

