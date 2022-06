Calciomercato Inter | Inzaghi al settimo cielo | arriva il regalo di Marotta

(Di mercoledì 15 giugno 2022) L’pronta a chiudere ildia Simone. Può esultare il tecnico nerazzurro, alper il colpo. Il mercato è in primo piano, in casa. Il ritorno di Romelu Lukaku ha monopolizzato l’attenzione e le speranze di tutti i tifosi nerazzurri. Così, come anche la trattativa per Paulo Dybala, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

DiMarzio : #Inter, le ultime su #Lukaku e #Dybala | #calciomercato - DiMarzio : #Calciomercato | @inter, probabile incontro con l'entourage di #Udogie nelle prossime ore - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @Inter: le ultime novità su #Lukaku e #Asllani - Luxgraph : Tardelli: 'Pogba-Juve? Ritorni sempre difficili, ma è un ottimo acquisto' - serieAnews_com : ???? #Inter, accordo trovato per #Asllani: siamo ai dettagli -

Intanto i bookamers qualche piccolo dubbio sul continuo dell'avventura azzurra del tecnico ex City enon manca, con tanto di papabili candidati. Proprio dal punto di vista della successione ...Lukaku -, la trattativa Da una parte i Blues hanno aperto al prestito, ma oneroso; dall'altra l'arriva fino a 7 milioni di euro con la speranza che i londinesi partecipino in maniera ...Il calciomercato dell’Inter è in grande fermento, sia per quanto riguarda le entrate, sia per le uscite. Infatti, Marotta ha l’arduo compito di mantenere competitiva la rosa a fronte delle necessarie ...L’ex allenatore dell’Inter Andrea Stramaccioni, tecnico dell’Al Gharafa in Qatar, ha rilasciato delle dichiarazioni a L’Interista confermando il sondaggio per il centrale difensivo Andrea Ranocchia ch ...