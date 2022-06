Brad Pitt e Gwyneth Paltrow, 25 anni dopo la storia d'amore: 'È bello volersi ancora bene' (Di mercoledì 15 giugno 2022) È passato un quarto di secolo dalla fine della loro relazione, ma i rapporti restano ottimi e basati su una forte stima reciproca. Brad Pitt e Gwyneth Paltrow , che erano stati insieme per quasi tre ... Leggi su leggo (Di mercoledì 15 giugno 2022) È passato un quarto di secolo dalla fine della loro relazione, ma i rapporti restano ottimi e basati su una forte stima reciproca., che erano stati insieme per quasi tre ...

Pubblicità

andreastoolbox : #Brad Pitt e Gwyneth Paltrow, 25 anni dopo la storia d'amore: «È bello volersi ancora bene» - EnricoC32218512 : Iettatore mondiale Enrico ciandri selfie con Quentin Tarantino a Cannes 2019 !. ( Germaniaitalia,meloni,Bobo,kimkar… - VezTeMato : @mareverywhere se lei è bella io sono brad pitt - ipr2ngs : ho visto una foto di harry in tl e per un attimo l'avevo scambiato per brad pitt sto urlando - Theitalianape_1 : RT @FaiSempBurdell: Le mani addosso se continua Sa perché Sa perché Sa perché Perché non si può parlare nella vita solo di soldi Perché di… -