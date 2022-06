Bambina uccisa dalla madre ' Ho dato il budino a Elena e l' ho ammazzata' - Cronaca - quotidiano net

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Martina Patti: "Non so perché ho ucciso, non ero in me" Video : All'asilo l'ultimo abbraccio- figlia / Video Catania, 15 giugno 2022 - Martina Patti , 23 anni, la mamma - Medea di ...

Ma è possibile che unavengatra le 14 e le 15 e nessuno si accorga di nulla E la mamma poteva da sola portare il corpo per 600 metri e in pieno giorno Gli zii di Martina, che ...Anzitutto gli investigatori non sono certi che lasia statalì, in quel campo brullo, anzi sospettano che l'omicidio sia avvenuto nell'abitazione, che è sotto sequestro in attesa di un ...Massacrata a coltellate a 5 anni, il racconto choc della madre: avevo una forza sovraumana. Non è esclusa l’ipotesi di un complice ...Emergono dettagli della confessione di Martina Patti 23enne madre di Elena Del Pozzo: ora si attendono l'autopsia e l'interrogatorio di garanzia ...