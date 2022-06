Arisa e Rocco Siffredi | spunta l’indiscrezione top-secret

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Era nell’aria, se ne discute da tempo. Ora sembra essere arrivata la conferma: tra la cantantequalcosa succederà. L’attore del cinema per adulti più famoso del mondo non ha mai nascosto le sue simpatie per l’ex concorrente di “Ballando con le stelle”. Un interesse che sembra corrisposto. Ivan Rota nella sua rubrica “Chicche di gossip” per «Dagospia», rivela a stretto giro i due potrebbero arrivare a “quagliare”. (continua a leggere dopo le foto) Cosa hanno in serbo? Che bolle in pentola? “Questione di mesi, anzi di settimane: “Nessun film p***o per. Le due star hanno un progetto discografico molto particolare. In uscita, si dice, a settembre. Materiale top ...