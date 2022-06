WTA Berlino 2022 | risultati 14 giugno | avanza Jelena Ostapenko | fuori Elise Mertens

(Di martedì 14 giugno 2022) Si è conclusa la seconda giornata, per quanto concerne il tabellone di singolare femminile, del torneo WTA 250 Birminghamdi tennis: per il primo turno del Rothesay Classic, sull’erba britannica, impegnate diciotto giocatrici. Sospeso e rinviato a domani il match di Camila Giorgi. La romena Sorana Cirstea piega la statunitense Shelby Rogers per 6-3 4-6 6-1, mentre l’ucraina Dayana Yastremska regola la polacca Magda Linette col punteggio di 6-4 6-3, infine la statunitense Caty McNally rimonta la belgacon lo score di 3-6 6-4 7-5. La lettonepiega la canadese Rebecca Marino per 6-2 5-7 6-3, mentre la polacca Magdalena Frech rimonta la spagnola Nuria Parrizas Diaz con lo score di 6-7 6-3 6-3, infine la britannica Katie Boulter liquida la statunitense Alison Riske col ...

sportface2016 : #WTABerlin 2022, l'ordine di gioco di mercoledì 15 giugno - Tenniscircus : WTA 500 Berlino, lo sport va oltre la guerra: Kalinina soccorsa da Kasatkina - - magzinemag : L’ucraina Anhelina Kalinina a terra, la russa Daria Kasatkina la soccorre. Durante un incontro del primo turno del… - ciccolombo : RT @sportmediaset: Berlino, l'ucraina Kalilina si fa male, la russa Kasatkina la soccorre #kalinina #Kasatkina #Fairplay #sportmediaset ht… - MimmoMaceri : RT @BenedettoLig: Sembrano sorelle -

Si è conclusa la seconda giornata, per quanto concerne il tabellone di singolare femminile, del torneo5002022 di tennis: per il primo turno del bett1open, sull'erba tedesca, impegnate diciotto giocatrici. Non c'erano azzurre oggi in campo. La tunisina Ons Jabeur batte la ceca ...Alessandro Vinci per www.corriere.it daria kasatkina anhelina kalinina 4 Se nello sport soccorrere l'avversario in difficoltà rappresenta sempre un'azione meritoria, in tempi di guerra ciò può ...Si è conclusa la seconda giornata, per quanto concerne il tabellone di singolare femminile, del torneo WTA 250 Birmingham 2022 di tennis: per il primo turno del Rothesay Classic, sull’erba britannica, ...Si è conclusa la seconda giornata, per quanto concerne il tabellone di singolare femminile, del torneo WTA 500 Berlino 2022 di tennis: per il primo turno del bett1open, sull'erba tedesca, impegnate di ...