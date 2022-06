Ultime Notizie – Meloni: “Quartapelle dia sostanza ad accuse gravissime” (Di martedì 14 giugno 2022) ”Dice la collega Quartapelle in queste deliranti dichiarazioni che noi faremmo parte di una Internazionale di destra sostenuta finanziariamente dalla Russia. Mi aspetto che dia sostanza a questa accusa gravissima. Mi aspetto che dica esattamente a cosa fa riferimento o dovrà dirlo ai giudici della giustizia italiana”. Così Giorgia Meloni in un video postato sulla sua pagina Facebook. E nel post, che accompagna il video, aggiunge: “PRETENDO di sapere da Enrico Letta se condivide queste affermazioni”. ”Puntuali come un orologio, di fronte alle elezioni amministrative vinte di fatto da un centrodestra trainato da Fdi, riparte l’armamentario ideologico del Pd – dice in apertura di video Meloni – Riparte l’accusa di un Fratelli d’Italia che ci fa paura, perché è un movimento impresentabile, xenofobo, fascista e chi più ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 14 giugno 2022) ”Dice la collegain queste deliranti dichiarazioni che noi faremmo parte di una Internazionale di destra sostenuta finanziariamente dalla Russia. Mi aspetto che diaa questa accusa gravissima. Mi aspetto che dica esattamente a cosa fa riferimento o dovrà dirlo ai giudici della giustizia italiana”. Così Giorgiain un video postato sulla sua pagina Facebook. E nel post, che accompagna il video, aggiunge: “PRETENDO di sapere da Enrico Letta se condivide queste affermazioni”. ”Puntuali come un orologio, di fronte alle elezioni amministrative vinte di fatto da un centrodestra trainato da Fdi, riparte l’armamentario ideologico del Pd – dice in apertura di video– Riparte l’accusa di un Fratelli d’Italia che ci fa paura, perché è un movimento impresentabile, xenofobo, fascista e chi più ...

