Ultime Notizie – Covid oggi Lombardia | 6 204 contagi e 15 morti A Milano città 1 009 casi

Sono 6.204 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 14 giugno 2022 in Lombardia, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 15 morti, portando così a 40.691 il totale di vittime da inizio pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 37.794 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un rapporto test-positivi che balza al 16,4%. Calano i ricoveri in terapia intensiva: 20, uno in meno da ieri, mentre aumentano quelli nei reparti ordinari a 474, 29 in più da ieri. Sono 2.268 i positivi al Covid registrati nella provincia di Milano nelle ultime 24 ore di cui 1.009 a Milano città. Lo rende noto Regione Lombardia.

