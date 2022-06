Tuttosport – aspetta il Tottenham di Conte” (Di martedì 14 giugno 2022) 2022-06-14 18:13:37 Calciomercato, dalla redazione piemontese di TS: LONDRA (INGHILTERRA) – Christian Eriksen non resterà al Brentford. Secondo quanto riporta la la stampa britannica infatti il centrocampista danese ha deciso di non accettare l’offerta di rinnovo presentata in questi giorni dal club e potrebbe tornare a lavorare con Antonio Conte, alle cui dipendenze ha già giocato ai tempi dell’Inter (nella stagione dell’ultimo scudetto nerazzurro), da cui si è svincolato in seguito all’arresto cardiaco di cui era stato vittima la scorsa estate durante l’Europeo. Guarda la gallery Eriksen torna al Parken da capitano: l’affetto dei tifosi e poi il gol ‘Spurs’ e United alla finestra Per il ‘Daily Mail’ Eriksen starebbe aspettando una proposta dal Manchester United o dal Tottenham, dove farebbe ritorno dopo circa due anni e mezzo e ... Leggi su justcalcio (Di martedì 14 giugno 2022) 2022-06-14 18:13:37 Calciomercato, dalla redazione piemontese di TS: LONDRA (INGHILTERRA) – Christian Eriksen non resterà al Brentford. Secondo quanto riporta la la stampa britannica infatti il centrocampista danese ha deciso di non accettare l’offerta di rinnovo presentata in questi giorni dal club e potrebbe tornare a lavorare con Antonio, alle cui dipendenze ha già giocato ai tempi dell’Inter (nella stagione dell’ultimo scudetto nerazzurro), da cui si è svincolato in seguito all’arresto cardiaco di cui era stato vittima la scorsa estate durante l’Europeo. Guarda la gallery Eriksen torna al Parken da capitano: l’affetto dei tifosi e poi il gol ‘Spurs’ e United alla finestra Per il ‘Daily Mail’ Eriksen starebbendo una proposta dal Manchester United o dal, dove farebbe ritorno dopo circa due anni e mezzo e ...

Pubblicità

Luxgraph : Milano aspetta Melli bis, Bologna prepara trappole - infoitsport : Tuttosport: 'La Juve aspetta Di Maria ma non in eterno. E non cambia offerta' - Luxgraph : La Juve aspetta Di Maria ma non in eterno e non cambia offerta - CalcioOggi : Tuttosport: 'La Juve aspetta Di Maria ma non in eterno. E non cambia offerta' - TUTTO mercato WEB - 87Reartu : @tuttosport Mi aspettavo “BERARDI LA 10 TI ASPETTA”… state perdendo colpi! Continuate a ?? -