Spider-Man: Across the Spider-Verse, la prima immagine del villain Spot, doppiato da Jason Schwartzman (Di martedì 14 giugno 2022) Una foto su Twitter svela il look di Spot, il villain di Spider-Man: Across the Spider-Verse che avrà la voce di Jason Schwartzman. L'account Twitter ufficiale di Spider-Man: Across the Spider-Verse Part One ha offerto ai fan una primo sguardo al cattivo principale del sequel in arrivo, Spot, che compare in una foto. A dar voce al personaggio è l'attore e sceneggiatore Jason Schwartzman. Spot usa portali interdimensionali sparsi sul suo corpo per manipolare gli attacchi dei suoi nemici. Il personaggio è apparso per la prima volta in ... Leggi su movieplayer (Di martedì 14 giugno 2022) Una foto su Twitter svela il look di, ildi-Man:theche avrà la voce di. L'account Twitter ufficiale di-Man:thePart One ha offerto ai fan una primo sguardo al cattivo principale del sequel in arrivo,, che compare in una foto. A dar voce al personaggio è l'attore e sceneggiatoreusa portali interdimensionali sparsi sul suo corpo per manipolare gli attacchi dei suoi nemici. Il personaggio è apparso per lavolta in ...

Pubblicità

movieplayer_it : Spider-Man: Across the Spider-Verse in anteprima, i registi: “Sarà qualcosa che non avete mai visto prima” - fumettologica : I film di Spider-Man arrivano su Disney+ - _DrCommodore : 'Spider-Man - Across The Spider-verse': tutte le ultime novità sul film e l'annuncio del nuovo villain -… - SkorpionBot : Su Disney+ arrivano Spider-Man: Un nuovo Universo e Venom - Lorexae : Venom e Spider-Man: Un Nuovo Universo su Disney+ in Italia: qualcosa si smuove? -