Senato, indignazione di FdI per le gravi parole di Lia Quartapelle: farnetica. Scontro in aula (Di martedì 14 giugno 2022) Non si placa l’indignazione per le gravissime frasi pronunciate contro Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia, nel corso di un’intervista all’Adnkronos, dalla parlamentare, Lia Quartapelle, responsabile Esteri del Pd e moglie dell’ex-delfino di Craxi, Claudio Martelli. Che ha osato sostenere l’esistenza di legami tra Fdi e l’internazionale di destra, finanziata dalla Russia. A replicare a difesa di Giorgia Meloni, reduce dall’acclamato intervento in Andalusia, è il Senatore di FdI Andrea De Bertoldi. Che, nel corso del suo intervento sul ddl Contratti tuona: “Quartapelle in Martelli ha usato parole come ‘rantolo’ per la Meloni. Sul dizionario – spiega – il rantolo è il respiro di chi sta per morire. Ha aggiunto, e magari ne risponderà di fronte alla legge, che quello che oggi è il primo ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 14 giugno 2022) Non si placa l’per lessime frasi pronunciate contro Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia, nel corso di un’intervista all’Adnkronos, dalla parlamentare, Lia, responsabile Esteri del Pd e moglie dell’ex-delfino di Craxi, Claudio Martelli. Che ha osato sostenere l’esistenza di legami tra Fdi e l’internazionale di destra, finanziata dalla Russia. A replicare a difesa di Giorgia Meloni, reduce dall’acclamato intervento in Andalusia, è ilre di FdI Andrea De Bertoldi. Che, nel corso del suo intervento sul ddl Contratti tuona: “in Martelli ha usatocome ‘rantolo’ per la Meloni. Sul dizionario – spiega – il rantolo è il respiro di chi sta per morire. Ha aggiunto, e magari ne risponderà di fronte alla legge, che quello che oggi è il primo ...

Pubblicità

MariMa99473486 : @annapaolaconcia @IrPacchia @ChiaraFerragni E' una domanda più che plausibile. La Segre nel gen '21 votò in Senato… - LinaPenny1 : RT @Tg3web: Suscitarono indignazione gli applausi al Senato per l'affossamento della legge Zan contro l'omotransfobia. Una nuova proposta a… - Tg3web : Suscitarono indignazione gli applausi al Senato per l'affossamento della legge Zan contro l'omotransfobia. Una nuov… -