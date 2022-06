Roma, Matic si presenta: "Grande club con tifosi fantastici. Non vedo l'ora di iniziare" (Di martedì 14 giugno 2022) Nemanja Matic è ufficialmente un nuovo giocatore della Roma. L'ex centrocampista del Manchester United è sbarcato questa mattina nella Capitale per svolgere le consuete visite mediche a Villa... Leggi su ilpallonegonfiato (Di martedì 14 giugno 2022) Nemanjaè ufficialmente un nuovo giocatore della. L'ex centrocampista del Manchester United è sbarcato questa mattina nella Capitale per svolgere le consuete visite mediche a Villa...

Pubblicità

OfficialASRoma : Tiago Pinto: “Nemanja porterà alla Roma qualità tecniche, l’esperienza che deriva dalle sue stagioni in Premier e l… - DiMarzio : #Calciomercato I @OfficialASRoma, #Matic è arrivato in Italia - cmdotcom : #AsRoma , dopo #Matic è il turno di #Frattesi : chiusura in settimana - SoniaSamoggia : RT @fanpage: #Matic è ufficiale alla #Roma! - PagineRomaniste : #Curcic (ex ct Serbia): “Tutti gli allenatori vorrebbero #Matic in squadra. È perfetto per la #Roma' #ASRoma -