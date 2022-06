Pugilato | Mayweather sfiderà una star giapponese delle arti marziali a settembre

Leggi su sportface

(Di martedì 14 giugno 2022) L’organizzazione MMA Rizin ha annunciato, durante una conferenza stampa a Tokyo, che Floydlamiste Mikuru Asakura. “I due atleti duelleranno in Giappone a, la data e le regole dell’incontro saranno specificate entro la fine del mese”, ha dichiarato Nobuyuki Sakakibara, presidente del Rizin. “Sono soprattutto un combattente di MMA, e userò questa specialità per vincere quest’incontro, sono impaziente” le parole del, vincitore di 16 combattimenti professionistici in MMA. “Sono il migliore, ho visto tutte le stelle e ho battuto tutti i record. Asakura è un avversario come un altro“, ha risposto lo statunitense. Il grande fuoriclasse ...