(Di martedì 14 giugno 2022) Roma. Lanon si smentisce mai. E, ora che è arrivata la stagione calda, agli innumerevoli problemi che si solito la contrassegnano, ci si mettono anche gli incendi. Che siano spontanei o meno, è indubbio che la stagione abbia comportato un incremento del fenomeno, in considerazione di temperature e sterpaglie secche aumentate ai bordi delle strade. Leggi anche:, incidente tra 4: code in direzione Latinae visibilità ridotta sullaUn altrosi è registrato nell’ultima ora sulla, precisamente all’altezza del 25° km direzione Roma (Castel Romano, altezza campo rom). Dalle immagini inviateci in redazione si vede chiaramente delostacolare il transito delle...

Pubblicità

CorriereCitta : Pontina, incendio e fumo intasano la carreggiata: auto a passo d’uomo - News_24it : Un incendio di vaste dimensioni si è sviluppato nel pomeriggio di oggi su di un terreno ai margini della Pontina, a… - News_24it : Un incendio di vaste dimensioni si è sviluppato nel pomeriggio di oggi su di un terreno ai margini della Pontina, a… -

Canale Dieci

... IN CORSO L'INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO CI SPOSTIAMO SULLA VIA ARDEATINA, ANCHE QUI UN... POI CODE A TRATTI DA LAURENTINA A TUSCOLANA SI RALLENTA SULLATRA POMEZIA E LAURENTINA E ...... CODE IN AUMENTO DA FIORENTINI AL RACCORDO, IN USCITA SULLA STATALESI STA IN CODEA DA ... CIRCOLAZIONE SOSPESA TRA SEZZE ROMANO E PRIVERNO, PER UNDIVAMPATO IN PROSSIMITA' DELLA SEDE ... Incendio sulla Pontina: auto a passo d'uomo a Castel Romano Tempo d'estate e di roghi, molto spesso a ridosso delle strade. Questa mattina difficoltà sulla statale 156 dei "Monti Lepini".Pomezia – Sulla SS148 Pontina code dalla via del Mare a via delle Tre Cannelle verso Latina a causa di un incidente ad altezza Pomezia al chilometro 31+400. Al momento si circola su carreggiata ridott ...