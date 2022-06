Pierluigi Pardo | l’annuncio che scalda il cuore | è diventata papà

(Di martedì 14 giugno 2022) Nel pomeriggio di oggi,ha annunciato ai fan della nascita del suo primo figlio. Il giornalista diventa: “Eccomi qui!” E’ arrivato il tanto atteso annuncio anche sui… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio su BlogLive.it.

Pubblicità

zazoomblog : Lorenza chi è la compagna di Pierluigi Pardo che l’ha reso papà - #Lorenza #compagna #Pierluigi #Pardo… - infoitcultura : Pierluigi Pardo diventa papà: la tenera foto su Instagram di mamma e bimbo. «Eccomi qui» - infoitcultura : Pierluigi Pardo è diventato papà, chi è la fidanzata Lorenza Baroncelli - infoitcultura : Pierluigi Pardo papà: nato il primo figlio, chi è la compagna Lorenza - infoitcultura : Pierluigi Pardo è papà e presenta il suo primo figlio e la compagna -

Fiocco azzurro in casa di. Il noto giornalista sportivo è diventato papà: lo scatto social e l'annuncio. Tanti auguri a. Il noto giornalista sportivo e conduttore televisivo è diventato papà. L'...è diventato papà e sui social pubblica la foto più dolce del figlio e della sua ...Nel pomeriggio di oggi, Pierluigi Pardo ha annunciato ai fan della nascita del suo primo figlio. Il giornalista diventa papà: "Eccomi qui!" ...Fiocco azzurro per Pierluigi Pardo, il telecronista e conduttore di Dazn ed ex volto di TikiTaka su Mediaset: la compagna Lorenza Baroncelli ha dato alla luce un maschietto. L'annuncio ...