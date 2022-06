Nuovo incarico per Enzo Ganci al comune di Mistretta, si attende il nulla osta della Prefettura (Di martedì 14 giugno 2022) Arriva un altro incarico per il funzionario monrealese Castrense Ganci. Andrà a prestare servizio presso il Comando della Polizia Municipale del comune di Mistretta, in provincia di Messina. Si attende a breve l’autorizzazione della Prefettura che consentirà a Ganci di prestare servizio per due giorni la settimana (12 ore) nel comune messinese, lasciando l’incarico che detiene al comune di Monreale. Il nulla osta già concesso dal comune di Monreale prevede il distacco a Mistretta a partire dal primo luglio e per la durata di 12 mesi. In questo comune, già nel 2015, Ganci aveva ... Leggi su filodirettomonreale (Di martedì 14 giugno 2022) Arriva un altroper il funzionario monrealese Castrense. Andrà a prestare servizio presso il ComandoPolizia Municipale deldi, in provincia di Messina. Sia breve l’autorizzazioneche consentirà adi prestare servizio per due giorni la settimana (12 ore) nelmessinese, lasciando l’che detiene aldi Monreale. Ilgià concesso daldi Monreale prevede il distacco aa partire dal primo luglio e per la durata di 12 mesi. In questo, già nel 2015,aveva ...

Pubblicità

fframarini : @StefRibelli in bocca al lupo per questo nuovo incarico - PavoniG : RT @CislRomaRieti: ??Al nuovo Sindaco di Rieti Daniele Sinibaldi vanno i nostri complimenti e auguri x l’importante incarico. Confidiamo di… - comuneimer : Determinazione del 10/06/2022: Affido incarico progettazione preliminare e definitiva per la realizzazione di un nu… - mfedericoni : RT @CislRomaRieti: ??Al nuovo Sindaco di Rieti Daniele Sinibaldi vanno i nostri complimenti e auguri x l’importante incarico. Confidiamo di… - CarloCostanti11 : RT @CislRomaRieti: ??Al nuovo Sindaco di Rieti Daniele Sinibaldi vanno i nostri complimenti e auguri x l’importante incarico. Confidiamo di… -