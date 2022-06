Napoli: Ospina no al rinnovo (Di martedì 14 giugno 2022) Sembra distante l’opzione rinnovo per David Ospina. La dirigenza azzurra sembra orientata su un vice esperto che possa trovare i giusti equilibri con Meret. Le pretese del colombiano lasciano intendere che a scadenza contratto l’avventura in azzurro sia terminata. Ospina no al rinnovo: futuro azzurro nelle mani di Meret La linea tracciata dalla dirigenza azzurra sembra non lasciare dubbi: Alex Meret firma il rinnovo con il Napoli fino al 2027. La società azzurra ha scelto lui per sostituire David Ospina come portiere titolare. Luciano Spalletti aveva chiesto di trattenere Ospina, che però non trova l’accordo con la dirigenza. La stessa, ha sempre avuto l’intenzione di puntare sul portiere ex Spal, complice nella fattispecie le divergenze sulla ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 14 giugno 2022) Sembra distante l’opzioneper David. La dirigenza azzurra sembra orientata su un vice esperto che possa trovare i giusti equilibri con Meret. Le pretese del colombiano lasciano intendere che a scadenza contratto l’avventura in azzurro sia terminata.no al: futuro azzurro nelle mani di Meret La linea tracciata dalla dirigenza azzurra sembra non lasciare dubbi: Alex Meret firma ilcon ilfino al 2027. La società azzurra ha scelto lui per sostituire Davidcome portiere titolare. Luciano Spalletti aveva chiesto di trattenere, che però non trova l’accordo con la dirigenza. La stessa, ha sempre avuto l’intenzione di puntare sul portiere ex Spal, complice nella fattispecie le divergenze sulla ...

