Mediaset acquisisce 25 documentari da BBC, dal 21 giugno si parte con "Dynasties II" (Di martedì 14 giugno 2022) Mediaset: accordo esclusivo con BBC in esclusiva 25 documentari top: ecco tutti i dettagli Mediaset ha acquisito in esclusiva 25 prodotti top da BBC Studios, realizzati dalla pluripremiata Natural History Unit della rete britannica. L'intesa prevede la prima visione assoluta di titoli dal valore indiscusso: 25 documentari, 80 ore di visione, realizzati con budget importanti e tecnologie avanzate. I prodotti andranno in onda in prima serata su Retequattro e sulla rete tematica Focus. L'esordio sarà su Retequattro a partire da martedì 21 giugno in prima serata con Dynasties II: l'avventura della vita: tre serate con immagini inedite dedicate alla vita, alle lotte e ai legami di sei famiglie di animali a rischio estinzione, guidate dal coraggio e dalla tenacia delle madri, vere custodi ...

