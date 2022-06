La verità che non conosci sulla puntura di un insetto molto comune (Di martedì 14 giugno 2022) La bella stagione è arrivata impetuosa e, oltre al mare, la sabbia e il vento tra i capelli, porta con sé gli insetti e le fastidiose punture. Di sicuro ci sono degli aspetti da considerare che forse non conosci… L’estate di quest’anno è forse tra le più desiderate, c’è chi si è concesso svaghi anche durante il pieno della pandemia e nel limite delle norme anti-Covid. Quest’anno la situazione – nonostante bisogna essere sempre scrupolosi – sembra poter essere più rilassata. Ad accompagnarci in ogni dove, soprattutto al mare, in montagna, in villeggiatura insomma, gli odiosi insetti. A tal proposito ci potrebbero davvero essere aspetti che non conosci… - curiosauro.itVespe e puntura “Ho paura delle api, aiuto, ce n’è una, scappo!” Quante volte abbiamo sentito frasi del genere, ma le vespe? Ebbene le vespe sono diverse dalle api. Proprio ... Leggi su curiosauro (Di martedì 14 giugno 2022) La bella stagione è arrivata impetuosa e, oltre al mare, la sabbia e il vento tra i capelli, porta con sé gli insetti e le fastidiose punture. Di sicuro ci sono degli aspetti da considerare che forse non… L’estate di quest’anno è forse tra le più desiderate, c’è chi si è concesso svaghi anche durante il pieno della pandemia e nel limite delle norme anti-Covid. Quest’anno la situazione – nonostante bisogna essere sempre scrupolosi – sembra poter essere più rilassata. Ad accompagnarci in ogni dove, soprattutto al mare, in montagna, in villeggiatura insomma, gli odiosi insetti. A tal proposito ci potrebbero davvero essere aspetti che non… - curiosauro.itVespe e“Ho paura delle api, aiuto, ce n’è una, scappo!” Quante volte abbiamo sentito frasi del genere, ma le vespe? Ebbene le vespe sono diverse dalle api. Proprio ...

Pubblicità

GuidoDeMartini : ?? LA VERITÀ: IL PROF. BIZZARRI DICE TUTTO CIÒ CHE ERA VIETATO DIRE SUL COVID ?? “I vaccini adesso non proteggono ma… - MarroneEmma : La verita ... é che ti voglio proprio bene ?? Grazie @BrunoriSas #UnaNessunaCentomila - NicolaPorro : ?? Questo è davvero interessante. Un giornalista ha noleggiato un'#autoelettrica per fare un viaggio: state un po' a… - foto_storia : RT @riannuzziGPC: Oh cavolo! Ma quindi a #Bucha non è andata come ci hanno raccontato i Tiggì? (Visti i tempi che corrono, mi tocca però… - MissDarcy60 : RT @Covidioti: Oggi leggo in giro grandi scenari e opinioni sulla sconfitta della #Lega ovunque. Nessuno che dica la sacrosanta verità: ha… -