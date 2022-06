Highlights e gol Inghilterra-Ungheria 0-4 | Nations League 2022 2023 VIDEO

(Di martedì 14 giugno 2022) Ilcone gol di0-4, match valevole per la quarta giornata della. Pesantissima sconfitta casalinga per i vicecampioni d’Europa in carica, che a Wolverhampton crollano sotto i colpi della nazionale magiara. Subito avanti con Sallai al 16?, gli ungheresi nel secondo tempo dilagano con la doppietta dello stesso Sallai al 70? e le reti di Nagy all’80’ e Gazdag al minuto 89. GLISportFace.

Glidi Costa Rica - Nuova Zelanda 1 - 0 , spareggio per assegnare l'ultimo posto ai Mondiali ... A esultare sul campo neutro di Doha è il Costa Rica, che batte di misura i kiwi grazie al...Glie le azioni salienti di Italia - Irlanda del nord 4 - 1, match di qualificazioni ai prossini Europei under 21. Nicolato risolve il problema del: decudono le reti di Rovella su rigore, ...