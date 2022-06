Come Instagram aiuterà i genitori a supervisionare i figli quando usano il social (Di martedì 14 giugno 2022) Instagram mette in campo nuovi strumenti e nuove risorse per aiutare i genitori a supervisionare i loro figli quando usano i social. I nuovi tools «sono stati progettati con il contributo di adolescenti, genitori ed esperti» e saranno utili per tutelare i ragazzi e le ragazze. Una nuova forma di parental control che in Italia arriverà nei prossimi mesi. «Gli strumenti di supervisione stanno iniziando a essere implementati a livello globale. Stiamo continuando ad aggiungere funzionalità per aiutare gli adolescenti a gestire meglio il tempo che trascorrono su Instagram con nuove spinte e nuovi promemoria per utilizzare la nostra funzione Take a Break (ndr “Prenditi una pausa”)», si legge nell’annuncio. LEGGI ANCHE > Meta testa le ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 14 giugno 2022)mette in campo nuovi strumenti e nuove risorse per aiutare ii loro. I nuovi tools «sono stati progettati con il contributo di adolescenti,ed esperti» e saranno utili per tutelare i ragazzi e le ragazze. Una nuova forma di parental control che in Italia arriverà nei prossimi mesi. «Gli strumenti di supervisione stanno iniziando a essere implementati a livello globale. Stiamo continuando ad aggiungere funzionalità per aiutare gli adolescenti a gestire meglio il tempo che trascorrono sucon nuove spinte e nuovi promemoria per utilizzare la nostra funzione Take a Break (ndr “Prenditi una pausa”)», si legge nell’annuncio. LEGGI ANCHE > Meta testa le ...

