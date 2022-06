Classifica Giro d’Italia Under 23: Hayter maglia rosa con 5’44” su Gregoire, Piganzoli 13° a 9’18” (Di martedì 14 giugno 2022) Leo Hayter si conferma saldamente al comando della Classifica generale del Giro d’Italia Under 23 al termine della quarta tappa. Il britannico, dominatore di seconda e terza frazione, indossa la maglia rosa con addirittura 5’44” di vantaggio su Romain Gregoire e 5’56” su Lennet van Eetvelt. Il migliore italiano in graduatoria è Davide Piganzoli: l’alfiere della Eolo Kometa occupa la tredicesima posizione con 9’18” di ritardo dal leader. Di seguito la Classifica generale del Giro d’Italia Under 23 (top-20). Giro d’Italia Under 23 2022: Riley Pickrell si impone in una volata ristretta. ... Leggi su oasport (Di martedì 14 giugno 2022) Leosi conferma saldamente al comando dellagenerale del23 al termine della quarta tappa. Il britannico, dominatore di seconda e terza frazione, indossa lacon addirittura” di vantaggio su Romaine 5’56” su Lennet van Eetvelt. Il migliore italiano in graduatoria è Davide: l’alfiere della Eolo Kometa occupa la tredicesima posizione con” di ritardo dal leader. Di seguito lagenerale del23 (top-20).23 2022: Riley Pickrell si impone in una volata ristretta. ...

ColPhilip1 : RT @giroditaliau23: ??? Giro d'Italia Giovani Under 23 - Tappa 4 / Stage 4??? Maglia Nero-Rosa ExtraGiro - Miglior italiano nella classifica… - ColPhilip1 : RT @giroditaliau23: ??? Giro d'Italia Giovani Under 23 - Tappa 4 / Stage 4??? Maglia Combinata @enit_italia - Classifica Combinata: @leohayt… - ColPhilip1 : RT @giroditaliau23: ??? Giro d'Italia Giovani Under 23 - Tappa 4 / Stage 4??? Maglia Rossa ITAS Assicurazioni - Classifica a punti: @leohayt… - ColPhilip1 : RT @giroditaliau23: ??? Giro d'Italia Giovani Under 23 - Tappa 4 / Stage 4??? Maglia Rosa @SuzukiIT - Classifica generale: @leohayter (@HBAx… - SpazioCiclismo : Una caduta nel finale, ma prima dei 3km, costringe Schachmann e Pozzovivo a concedere 53 secondi #TourdeSuisse2022 -