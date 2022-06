Ci sono almeno 4 civiltà aliene ostili pronte a sterminarci (Di martedì 14 giugno 2022) Da un punto di vista matematco, nell’Universo, potrebbero esistere almeno 4 civiltà aliene ostili e pronte a spazzarci via… Lo afferma una nuova ricerca, che ci invita anche a smetterla di inviare e ricercare onde radio nello Spazio profondo. Una civiltà extraterrestre super potente e malintenzionata potrebbe infatti captarci e decidere di attaccarci. Alberto Caballero è un dottorando all’Università di Vigo in Spagna che si interessa di Spazio, modelli matematici e onde radio. In contrasto con il SETI, il famoso istituto di ricerca d’intelligenza extraterrestre, crede che dovremmo piantarla di inviare messaggi nello Spazio e di ascoltare i segnali provenienti da altri sistemi stellari. Gli alieni possono distruggerci? (captured) – www.curiosauro.itLe 4 ... Leggi su curiosauro (Di martedì 14 giugno 2022) Da un punto di vista matematco, nell’Universo, potrebbero esisterea spazzarci via… Lo afferma una nuova ricerca, che ci invita anche a smetterla di inviare e ricercare onde radio nello Spazio profondo. Unaextraterrestre super potente e malintenzionata potrebbe infatti captarci e decidere di attaccarci. Alberto Caballero è un dottorando all’Università di Vigo in Spagna che si interessa di Spazio, modelli matematici e onde radio. In contrasto con il SETI, il famoso istituto di ricerca d’intelligenza extraterrestre, crede che dovremmo piantarla di inviare messaggi nello Spazio e di ascoltare i segnali provenienti da altri sistemi stellari. Gli alieni posdistruggerci? (captured) – www.curiosauro.itLe 4 ...

Pubblicità

gippu1 : Tommasi & #Clerici sono stati il massimo del commento sportivo in Italia negli ultimi 30 anni (almeno) insieme a Bu… - _Nico_Piro_ : #10giugno da ieri pomeriggio gli ex-virologi diventati esperti di geopolitica, strategia militare e consulenti dell… - caritas_milano : Domenica di sangue in #Nigeria, dove uomini armati hanno aperto il fuoco contro i fedeli durante la celebrazione de… - claudio241180 : @P_M_1960 Punto primo, sono 18 bottiglie, difficile che uno da solo abbia bevuto tutta quella roba. Punto due, sara… - VailatiSergio : RT @BormoliniRenato: Forse è cosa nota, ma, sentendola raccontare, non si può che provare sconcerto e rabbia. Ci sono pediatri che visitano… -