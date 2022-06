Chi vince l’Isola dei Famosi 2022? Ecco chi è il naufrago più quotato (Di martedì 14 giugno 2022) Mancano due settimane esatte alla fine dell‘Isola dei Famosi 2022 e in molti si stanno domandando: chi vince questa edizione? Sul web sono stati pubblicati i primi sondaggi volti a capire in che direzione sia orientato il pubblico da casa. Stando a quanto emerso, sono due i naufraghi che si contenderebbero la vittoria di questa L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di martedì 14 giugno 2022) Mancano due settimane esatte alla fine dell‘Isola deie in molti si stanno domandando: chiquesta edizione? Sul web sono stati pubblicati i primi sondaggi volti a capire in che direzione sia orientato il pubblico da casa. Stando a quanto emerso, sono due i naufraghi che si contenderebbero la vittoria di questa L'articolo proviene da KontroKultura.

Pubblicità

PisaConnection : QUINEWS #Pontedera: Cai vince per preferenze, chi entra in consiglio - MartinaScarafo4 : RT @Eurosport_IT: ???????? ?? ?????????? ?????? Milano guida la serie sul 2-1, la Virtus proverà a riportare l'equilibrio per poi tornare a Bologna. Chi… - genovatoday : Municipio Levante: Federico Bogliolo eletto presidente, Vince Genova davanti al Pd - GianfrancescoG9 : @marilovesgr33n Infatti mentre i sedicenti leader fanno a gara a chi twitta di più vince ancora il partito dell'astensione - ilCoperchio : RT @ilCoperchio: Voto. Elezioni comunali. La destra vince, la sinistra non perde, il movimento 5 stelle? ... a 'chi l'ha visto!' -