Caserta mette da parte il passato: "Ripartiamo con voglia e determinazione" (Di martedì 14 giugno 2022) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Torna a parlare Fabio Caserta e lo fa dopo quasi un mese. L'ultima volta fu il 21 maggio scorso, subito dopo l'eliminazione dai play off. Da quel giorno a Pisa molte cose sono cambiate. Quello che sembrava potesse essere un addio si è trasformato in una riconferma, con la società giallorossa che ha deciso di onorare il secondo anno di contratto che lega il tecnico di Melito di Porto Salvo alla Strega. Incassata la fiducia è tempo di voltare pagina perché tra due settimane bisognerà già tornare in campo. Nella sala stampa del "Ciro Vigorito", l'allenatore del Benevento ha affrontato diversi temi. Ripartenza – Al di là dei contratti, ci deve essere la voglia e la determinazione di ripartire. Ci deve essere la consapevolezza di aver fatto un campionato importante che sarebbe potuto ...

