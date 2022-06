Calciomercato Milan – I due motivi per cui il Diavolo punta Zaniolo (Di martedì 14 giugno 2022) Nicolò Zaniolo è un obiettivo del Milan per la sessione estiva di Calciomercato. Ma non di certo alle condizioni economiche dei giallorossi Leggi su pianetamilan (Di martedì 14 giugno 2022) Nicolòè un obiettivo delper la sessione estiva di. Ma non di certo alle condizioni economiche dei giallorossi

Pubblicità

SportRepubblica : Milan, accordo vicino con Maldini per rinnovo e 'tesoretto' per il calciomercato - Gazzetta_it : Milan avanti per #DeKetelaere: pronti 40 milioni e un ruolo da star - DiMarzio : #Calciomercato | Il @acmilan dopo #Florenzi vuole riscattare anche #Messias. Il punto sul mercato in entrata - JulzOa : RT @BisInterista: Ma vi rendete conto che Zanetti non ha nessuna influenza positiva sull'Inter, mentre Maldini sposta mari e monti al Milan… - milansette : Dall'Inghilterra - Il Newcastle aspetterà una settimana per Botman, poi cambierà obiettivi #acmilan #rossoneri -