Calciomercato Juventus | Suarez si offre per l’attacco

"Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano" canta Antonello Venditti in un suo famoso brano. Il giro immenso di Luis Suarez è durato due anni, da quando nel settembre del 2020 fu a un passo dalla Juventus. All'epoca serviva la cittadinanza italiana perché i bianconeri non avevano più a disposizione posti liberi per un extracomunitario. L'epilogo di quella vicenda fu un'inchiesta della Procura di Perugia. Tutti ricorderanno, infatti, che la procura bloccò tutto perché l'esame si rivelò una farsa. L'uruguayano, in seguito, si trasferì all'Atletico Madrid, con cui firmò un contratto che scade proprio alla fine di questo mese. E così, proprio come nella canzone di Antonello Venditti, dopo il giro che lo ha portato in Spagna ora Suarez potrebbe riavvicinarsi alla Juventus. I suoi procuratori, ...

