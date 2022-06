Calcio, Timvision va in contropiede su Dazn: scoppia la guerra dei prezzi (Di martedì 14 giugno 2022) Mentre sulla rete infiamma la polemica contro i rincari di Dazn, che ha alzato le sue tariffe per la prossima stagione, portando il costo dell'abbonamento premium-che permette di condividere l'account personale su due dispositivi- a 39,99 euro al mese, Tim con la sua Timvision sarebbe pronta a offrire una versione “inalterata”, con lo stesso prezzo dello scorso anno. Addirittura, secondo quanto scrive il Sole 24 Ore, potrebbe aggiungere al suo ventaglio di proposte anche altro come Disney+, Infinity+ e Netflix. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 14 giugno 2022) Mentre sulla rete infiamma la polemica contro i rincari di, che ha alzato le sue tariffe per la prossima stagione, portando il costo dell'abbonamento premium-che permette di condividere l'account personale su due dispositivi- a 39,99 euro al mese, Tim con la suasarebbe pronta a offrire una versione “inalterata”, con lo stesso prezzo dello scorso anno. Addirittura, secondo quanto scrive il Sole 24 Ore, potrebbe aggiungere al suo ventaglio di proposte anche altro come Disney+, Infinity+ e Netflix. Segui su affaritaliani.it

