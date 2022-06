Ancora 22 ricoverati per Covid a Marche Nord, Frausini: 'Il virus perde forza , ma i contagi restano' (Di martedì 14 giugno 2022) PESARO - Covid, long Covid , anche se ormai l'estate è giunta con un vistoso anticipo, la patologia, pur frenata nella sua virulenza dalla buona stagione non cessa di diffondersi. 'Rispetto all'... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 14 giugno 2022) PESARO -, long, anche se ormai l'estate è giunta con un vistoso anticipo, la patologia, pur frenata nella sua virulenza dalla buona stagione non cessa di diffondersi. 'Rispetto all'...

