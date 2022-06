Ultime Notizie Roma del 13-06-2022 ore 11 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 13 giugno 2022)dailynews radiogiornale e ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il referendum sulla giustizia lo raggiungono il cuore si fermano una partecipazione intorno al 20,8% il sì avanti in tutti i cinque quesiti la fluenza per le elezioni comunali è stata invece del 54 72 in calo rispetto alle precedenti oggi alle 14 inizia lo spoglio gli exit poll danno Genova e Palermo al centro al ballottaggio Parma verona Catanzaro in L’Aquila con il centro-sinistra festa delle prime due città per le assenze dei presidenti di Seggio a Palermo la procura indaga e valuta i reati di interruzione di pubblico servizio e rifiuto di atti d’ufficio si allarga ancora lo spread tra Btp e Bund ora 220 punti rendimento del titolo di Stato Italiano ritocca il record già visto venerdì salendo a 379 * 100 sempre i massimi dal 2014 bisognerà attendere il ...