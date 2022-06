Ultime Notizie – Messina, bimbo di 2 anni muore travolto dall’auto del padre (Di lunedì 13 giugno 2022) Tragedia a Messina, nella tarda serata di ieri, dove un bambino di appena due anni è morto travolto dall’auto del padre davanti al garage di casa nella zona di Bordonaro. Secondo una prima ricostruzione, il padre era sceso dall’auto per aprire il garage quando l’altro figlio avrebbe azionato il cambio. A quel punto l’auto si sarebbe mossa travolgendo il piccolo di due anni che era proprio dietro la vettura. Inutili i soccorsi, il bimbo è morto subito. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 13 giugno 2022) Tragedia a, nella tarda serata di ieri, dove un bambino di appena dueè mortodeldavanti al garage di casa nella zona di Bordonaro. Secondo una prima ricostruzione, ilera scesoper aprire il garage quando l’altro figlio avrebbe azionato il cambio. A quel punto l’auto si sarebbe mossa travolgendo il piccolo di dueche era proprio dietro la vettura. Inutili i soccorsi, ilè morto subito. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

