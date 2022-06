The miz: “Da John Cena c’è sempre da imparare” (Di lunedì 13 giugno 2022) The Miz è uno dei veterani piu’ decorati nella storia della WWE. Oltr ad aver vinto tutto in divisione singolare e a squadre, ha avuto anche il privilegio di essere nel main event di Wrestlemania 27 dove ha battuto John Cena. E proprio di John Cena ha parlato recentemente in un’intervista esaltandone le doti da “maestro”. Una fonte di saggezza “Cena è una fonte di saggezza ed è sempre disposto a dare consigli se ne hai bisogno. MI ha insegnato praticamente tutto su quello che c’è da fare sul ring. Come ascoltare, come parlare, cosa fare e in quale momento. Potrie andare avanti all’infinito, John è un maestro.” Leggi su zonawrestling (Di lunedì 13 giugno 2022) The Miz è uno dei veterani piu’ decorati nella storia della WWE. Oltr ad aver vinto tutto in divisione singolare e a squadre, ha avuto anche il privilegio di essere nel main event di Wrestlemania 27 dove ha battuto. E proprio diha parlato recentemente in un’intervista esaltandone le doti da “maestro”. Una fonte di saggezza “è una fonte di saggezza ed èdisposto a dare consigli se ne hai bisogno. MI ha insegnato praticamente tutto su quello che c’è da fare sul ring. Come ascoltare, come parlare, cosa fare e in quale momento. Potrie andare avanti all’infinito,è un maestro.”

