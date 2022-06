Tennis | Ranking Atp aggiornato al 13 giugno | Berrettini chiude top-10 | Djokovic perde due posizioni

(Di lunedì 13 giugno 2022) La classifica delAtp diaggiornata a lunedì 13, il giorno dopo la vittoria di Matteoa Stoccarda al rientro dall’infortunio. Un’iniezione di fiducia importante per quello che rimane il miglior italiano nel circuito e che, dopo la vittoria su Andy Murray, rimane fisso alla posizione numero 10. Scossone in vetta alla classifica, in cui Novakdue: il nuovo numero 1 è quindi Daniil Medvedev, mentre secondo sale Alexander Zverev. Casper Rudd sale poi in quinta posizione a discapito di Stefanos Tsitsipas. Per quanto riguarda gli altri italiani in top-100: Jannik Sinner scende al 13esimo posto e Lorenzo Sonego rimane fisso al 32esimo, mentre Fabio Fognini e Lorenzo Musetti perdono molte, ...

Pubblicità

TennisWorldit : Ranking Atp/Wta 13/06/2022 Djokovic cede la vetta, in calo Sinner e Musetti - sportface2016 : #Tennis, #ranking #ATP aggiornato: #Berrettini chiude la top-10, #Djokovic perde due posizioni - lorenzofares : Pioggia di best ranking ???? nella top400 #ATP 145 @FAgamenone ???? 159 #Moroni ???? 173 #Zeppieri ???? 186 #Nardi ???? 2… - andreastoolbox : #Miracolo Van Rijthoven: l'olandese trionfa sull'erba di casa e vola nel ranking - TennisWorldit : Miracolo Van Rijthoven: l'olandese trionfa sull'erba di casa e vola nel ranking -

Assente la campionessa in carica, la tunisina Ons Jabeur, n.4 del, che su questi prati dodici mesi fa, superando in finale la russa Kasatkina, conquistò il suo primo trofeo WTA. - foto ...... vecchia volpe dei campi in terra battuta, non si è arreso ed ha continuato a giocare il suo... Nel terzo e decisivo set il numero 41 delmondiale ha allungato, ma è stato riagguantato ...La classifica del ranking Atp di tennis aggiornata a lunedì 13 giugno, il giorno dopo la vittoria di Matteo Berrettini a Stoccarda al rientro dall’infortunio. Un’iniezione di fiducia importante per qu ...Dopo tre mesidi stop per l’infortunio alla mano, Matteo Berrettini è tornato e ieri ha battuto il tennista scozzese Andy Murray (ex numero uno del ranking Atp) nella finale del torneo 250 di Stoccarda ...