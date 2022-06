"Stavano mangiando". L'accusa ai bagnini per la bimba annegata (Di lunedì 13 giugno 2022) Continuano le indagini per capire cosa sia successo a Vittoria, la bimba sparita per due ore e ritrovata morta nel litorale di Torre Annunziata. Interrogativi sulla mancanza di personale presente sul posto Leggi su ilgiornale (Di lunedì 13 giugno 2022) Continuano le indagini per capire cosa sia successo a Vittoria, lasparita per due ore e ritrovata morta nel litorale di Torre Annunziata. Interrogativi sulla mancanza di personale presente sul posto

Pubblicità

koosof : ho sognato che due gatti mi stavano mangiando la faccia e non erano gli yoonmin cazzo - Shomurodehism : @_3stranged_ @Claire99595694 @ginger_etti [continuo] io personalmente sono abituata che appena apre/sta per aprire… - RebsRebssss : @lamartz @ginger_etti Il problema sta nel fatto che queste cose vanno comunicate giorni prima e non un’ora prima, s… - Storie_in_1_cip : @HuffPostItalia Meno male che non stavano mangiando noci di cocco - ChiariJerta : @ImolaOggi Ringrazia che avevano in mano un cockail e non stavano mangiando una fiorentina. -