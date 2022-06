Si va verso l' ok al piano italiano da 75 miliardi | ma serve un' accelerata

(Di lunedì 13 giugno 2022) BRUXELLES - Tutto pronto a Bruxelles per dare luce verde all'accordo di partenariato sui fondi strutturali destinati all'Italia per il periodo 2021 - 2027. Secondo quanto appreso dall'ANSA, nel giro ...

E non è questa l'unica scadenza che incombe sull'Italia, già alle prese con il rispetto del cronoprogramma fissato per l'attuazione delnazionale di ripresa e resilienza , il Pnrr, che vale più ...L'importanza della tecnologia porta quindi l'attenzioneilnazionale di ripresa e resilienza, opportunità storica per il nostro Paese, rimarcano gli ingegneri clinici. Il presidente Aiic ...Riccione, 13 giu. (Adnkronos Salute) - E' iniziato a Riccione il XXII Convegno dell'Associazione italiana ingegneri clinici (Aiic), che proseguirà fino al 15 giugno sul tema 'Oltre il Pnrr: ...“Il piano della Fed per affrontare l’inflazione poggia su due ipotesi traballanti“. Ad affermarlo è Sonal Desai, Fixed Income Chief Investment Officer di Franklin Templeton, che di seguito illustra ne ...