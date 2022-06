Sempre meno foreign fighters per l’esercito di Kiev (Di lunedì 13 giugno 2022) Il 2 giugno, il Ministero della Difesa russo ha fatto sapere che dall’inizio di maggio l’afflusso di foreign fighters intenzionati a combattere per il governo di Kiev è iniziato a calare. La diminuzione è stata finora di quasi la metà: si è passati da 6,6mila a 3,5mila individui. La statistica è scesa anche con le frequenti eliminazioni di mercenari, che avvengono secondo il rappresentante del Ministero a causa del loro basso livello di preparazione e dell’assenza di effettiva esperienza di combattimento; dalla Difesa aggiungono poi che l’obiettivo viene spesso raggiunto grazie alle armi ad alta precisione e a lungo raggio, che colpiscono proprio i centri ucraini di addestramento poco dopo l’arrivo dei contingenti stranieri. In effetti, dell’impreparazione e del morale basso dei “volontari” occidentali ha parlato di recente anche ... Leggi su api.follow (Di lunedì 13 giugno 2022) Il 2 giugno, il Ministero della Difesa russo ha fatto sapere che dall’inizio di maggio l’afflusso diintenzionati a combattere per il governo diè iniziato a calare. La diminuzione è stata finora di quasi la metà: si è passati da 6,6mila a 3,5mila individui. La statistica è scesa anche con le frequenti eliminazioni di mercenari, che avvengono secondo il rappresentante del Ministero a causa del loro basso livello di preparazione e dell’assenza di effettiva esperienza di combattimento; dalla Difesa aggiungono poi che l’obiettivo viene spesso raggiunto grazie alle armi ad alta precisione e a lungo raggio, che colpiscono proprio i centri ucraini di addestramento poco dopo l’arrivo dei contingenti stranieri. In effetti, dell’impreparazione e del morale basso dei “volontari” occidentali ha parlato di recente anche ...

