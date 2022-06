Sallusti contro Giletti: “Non siamo a Ballando con le stelle, scegli da che parte stare” | VIDEO (Di lunedì 13 giugno 2022) Un nuovo capitolo dello scontro a distanza. A “Non è L’Arena” (La7) è andato in scena il secondo confronto che ha visto come protagonisti Alessandro Sallusti contro il giornalista Massimo Giletti. Le storie tese tra i due erano iniziate la scorsa settimana, quando il conduttore aveva deciso di tenere in mano le redini della trasmissione dalla piazza Rossa di Mosca. E il direttore di Libero quotidiano non aveva apprezzato (per usare un eufemismo) gli ospiti “intervistati” in Russia, tutti megafono della propaganda del Cremlino, abbandonando il collegamento. E domenica sera i due hanno provato a chiarirsi. Sallusti contro a Giletti, sulla guerra in Ucraina che non è “Ballando con le stelle” Un chiarimento che non c’è stato. Perché fin ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 13 giugno 2022) Un nuovo capitolo dello sa distanza. A “Non è L’Arena” (La7) è andato in scena il secondo confronto che ha visto come protagonisti Alessandroil giornalista Massimo. Le storie tese tra i due erano iniziate la scorsa settimana, quando il conduttore aveva deciso di tenere in mano le redini della trasmissione dalla piazza Rossa di Mosca. E il direttore di Libero quotidiano non aveva apprezzato (per usare un eufemismo) gli ospiti “intervistati” in Russia, tutti megafono della propaganda del Cremlino, abbandonando il collegamento. E domenica sera i due hanno provato a chiarirsi., sulla guerra in Ucraina che non è “con le” Un chiarimento che non c’è stato. Perché fin ...

