Realme GT NEO 3 150W | buone performance e una ricarica ultra rapida in grado di portare la batteria al 50% in 5 minuti

(Di lunedì 13 giugno 2022) Anticipato dacon un teaser a Barcellona, arriverà fra pochi giorni sul mercato il GT Neo 3, un nuovo smartphone di fascia alta del produttore cinese che, come il nome stesso del device anticipa, fa dellauno dei suoi punti di forza. Anche se nelle forme il GT Neo3 non propone sostanzialmente nulla di nuovo, vede però ridotte al minimo le cornici sulla parte anteriore ( lo schermo occupa oltre il 94% della superfice), mentre il retro, vero punto forte a nostro parere nel design del nuovo smartphone di, fa il suo per attirare l’attenzione soprattutto nella variante Nitro Blue -quella del sample a nostra disposizione- con uno schema colori, blu con doppia striscia bianca, che richiama quello di alcune vetture sportive (Ford GT40 o ...

Pubblicità

andreastoolbox : #Realme GT Neo 3, a tutta RICARICA – RECENSIONE - CaputoItalo : realme GT NEO 3 150W - 12+256GB 5G Smartphone, Ricarica SuperDart 150W, MTK Dimensity 8100 5 nm, Display SuperOLED… - mspiccia : RT @TheGeekerz: realme GT NEO 3, test foto & video @TheGeekerz - mspiccia : realme GT NEO 3, test foto & video @TheGeekerz - TheGeekerz : realme GT NEO 3, test foto & video @TheGeekerz -

Prezzi e uscita diGT3 e GT3TGT3 sarà disponibile all'acquisto in Italia dal 15 giugno 2022 nelle colorazioni Nitro Blue, Sprint White e Asphalt Black in promozione fino ...Non si tratta - è evidente - di un valore di riferimento, ma nonostante alcune aziende cinesi abbiano spinto i limiti davvero molto in alto - vedi i 15 minuti necessari aGT3 per ...Il Gruppo SAIC è pronto a lanciare una nuova auto elettrica, che in Cina si chiamerà MG Mulan, ed in Europa arriverà come MG4. Design sportivo e piattaforma dedicata con trazione posteriore ...Ecco la raccolta dei prodotti Apple che su Amazon costano meno rispetto allo store di Apple! Ci sono gli iPhone ma anche iMac, Airpods e alcuni accessori, con innegabili occasioni di risparmio per chi ...