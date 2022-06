Ranking ATP (13 giugno 2022): Medvedev torna leader su Zverev e Djokovic, Berrettini resta 10° (Di lunedì 13 giugno 2022) Il tanto atteso sconvolgimento alla vetta del Ranking ATP è arrivato. Daniil Medvedev torna numero 1 della graduatoria mondiale in virtù della scadenza dei punti del Roland Garros 2021, differita di una settimana a causa dello sfasamento temporale delle edizioni dello Slam francese di un anno fa e di questo. Dietro di lui Alexander Zverev: il tedesco ne avrà fin oltre Wimbledon dopo l’orrendo infortunio subito a Parigi, ma intanto può dire di essere davanti a Novak Djokovic, il quale scenderà di parecchio dopo Wimbledon. Scambio di posizioni tra Casper Ruud e Stefanos Tsitsipas, con il greco che è stato eliminato in modo pressoché immediato a Stoccarda. resta in top ten Matteo Berrettini, in virtù proprio del successo tedesco. L’olandese Tim van Rijthoven, clamoroso ... Leggi su oasport (Di lunedì 13 giugno 2022) Il tanto atteso sconvolgimento alla vetta delATP è arrivato. Daniilnumero 1 della graduatoria mondiale in virtù della scadenza dei punti del Roland Garros 2021, differita di una settimana a causa dello sfasamento temporale delle edizioni dello Slam francese di un anno fa e di questo. Dietro di lui Alexander: il tedesco ne avrà fin oltre Wimbledon dopo l’orrendo infortunio subito a Parigi, ma intanto può dire di essere davanti a Novak, il quale scenderà di parecchio dopo Wimbledon. Scambio di posizioni tra Casper Ruud e Stefanos Tsitsipas, con il greco che è stato eliminato in modo pressoché immediato a Stoccarda.in top ten Matteo, in virtù proprio del successo tedesco. L’olandese Tim van Rijthoven, clamoroso ...

