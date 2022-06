Primo acquisto del Valencia di Gattuso: 8 milioni per un calciatore del Napoli (Di lunedì 13 giugno 2022) Primo acquisto del Valencia di Gennaro Gattuso? può arrivare dal Napoli. Il tecnico calabrese si è da poco seduto sulla panchina della squadra spagnola e dopo la bufera che lo ha investito alla sua presentazione ora la situazione sembra essersi stabilita. Dopo un inizio tumultuoso, ora, l’ex tecnico di Milan e Napoli può iniziare a pensare alla programmazione della prossima stagione. Per iniziare la fondazione della rosa, secondo le indiscrezioni, Gattuso vorrebbe ripartire da un calciatore già allenato proprio la scorsa stagione quando sedeva sulla panchina del Napoli. Diego-Demme-Napoli Il giocatore in questione è Diego Demme. Il centrocampista, arrivato in Italia proprio grazie all’allenatore, da ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 13 giugno 2022)deldi Gennaro? può arrivare dal. Il tecnico calabrese si è da poco seduto sulla panchina della squadra spagnola e dopo la bufera che lo ha investito alla sua presentazione ora la situazione sembra essersi stabilita. Dopo un inizio tumultuoso, ora, l’ex tecnico di Milan epuò iniziare a pensare alla programmazione della prossima stagione. Per iniziare la fondazione della rosa, secondo le indiscrezioni,vorrebbe ripartire da ungià allenato proprio la scorsa stagione quando sedeva sulla panchina del. Diego-Demme-Il giocatore in questione è Diego Demme. Il centrocampista, arrivato in Italia proprio grazie all’allenatore, da ...

