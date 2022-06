Nas | oscurati 61 siti nel 2022 contro il cybercrime farmaceutico

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 13 giugno 2022) ROMA – Sono 61 idai carabinieri dei Nas nelnell’ambito dell’attività di contrasto alfinora condotta: si tratta diinternet attivi e raggiungibili anche dall’Italia, che offrivano all’utenza diverse tipologie di medicinali, tra i quali anche alcuni pubblicizzati come anti-Covid, e vari prodotti in violazione delle vigenti disposizioni. Ancora una volta, affermano i Nas in una nota, “si invitano i cittadini a diffidare delle offerte in rete di medicinali e prodotti non autorizzati o di dubbia provenienza, mettendoli in guardia sui gravi rischi per la salute”. Anche dopo la cessazione dello stato di emergenza e la progressiva riduzione delle misure emergenziali, affermano i Nas, “il mercato virtuale veicolato dalla rete internet continua ...