Moon Knight, Oscar Isaac sul ruolo Marvel: "Non capivo se accettare fosse una scelta stupida o brillante" (Di lunedì 13 giugno 2022) Oscar Isaac ha ricevuto un ottimo riscontro per la sua performance attoriale nella serie Marvel Moon Knight, ma all'inizio non sapeva proprio se accettare o meno il ruolo. La star di Moon Knight Oscar Isaac ha raccontato quanto sia stato difficile prendere una decisione in merito all'accettare o meno il ruolo del protagonista nella serie Marvel di Disney+. Durante il segmento Drama Actor Roundtable dell'Hollywood Reporter, come riporta anche IndieWire, l'attore ha parlato con i colleghi Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, Michael Keaton, Quincy Isaiah e Brian Cox (tre dei quali anch'essi parte del MCU) della serie di Disney+ Moon ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 13 giugno 2022)ha ricevuto un ottimo riscontro per la sua performance attoriale nella serie, ma all'inizio non sapeva proprio seo meno il. La star diha raccontato quanto sia stato difficile prendere una decisione in merito all'o meno ildel protagonista nella seriedi Disney+. Durante il segmento Drama Actor Roundtable dell'Hollywood Reporter, come riporta anche IndieWire, l'attore ha parlato con i colleghi Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, Michael Keaton, Quincy Isaiah e Brian Cox (tre dei quali anch'essi parte del MCU) della serie di Disney+...

