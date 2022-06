Mondiale, Carambula - Rossi e Lupo - Ranghieri primi a sorpresa (Di lunedì 13 giugno 2022) Carambula - Rossi e Lupo - Ranghieri si prendono la prima posizione nei rispettivi gironi del Mondiale di beach volley romano e danno appuntamento a mercoledì per i sedicesimi di finale. In attesa di ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 13 giugno 2022)si prendono la prima posizione nei rispettivi gironi deldi beach volley romano e danno appuntamento a mercoledì per i sedicesimi di finale. In attesa di ...

Pubblicità

Gazzetta_it : #beach #Mondiale #Fivb @Federvolley Carambula-Rossi e Lupo-Ranghieri primi a sorpresa - luthien70 : #beachvolley #Mondiale #dal15al25 Video: Carambula dopo la vittoria - luthien70 : #beachvolley #Mondiale #dal15al25 Video: Carambula dopo la vittoria - infoitsport : Beach volley, Mondiale Roma 2022. Debutto in scioltezza per Nicolai/Cottafava! Rossi/Carambula concedono il bis - zazoomblog : Beach volley Mondiale Roma 2022. Debutto in scioltezza per Nicolai-Cottafava! Rossi-Carambula concedono il bis -… -