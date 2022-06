Macron: “La Francia è entrata in un’economia di guerra. Serve un’industria europea della Difesa molto più forte” (Di lunedì 13 giugno 2022) La Francia è “entrata in un’economia di guerra per cui, credo, dovremo organizzarci in modo duraturo”: lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, inaugurando il salone Eurosatory. “Questo significa anche un’economia in cui dovremo andare più veloci, riflettere in modo diverso”, ha avvertito, aggiungendo che questo cambio di passo servirà anche a “poter ricostituire più rapidamente ciò che è indispensabile per le nostre forze armate, per i nostri alleati, per tutti coloro che vogliamo aiutare”. un’economia, ha precisato Macron, “in cui non possiamo più vivere al ritmo, e direi con la stessa grammatica, di com’era fino ad un anno fa. È cambiato tutto”. E ha sottolineato che le conseguenze di questo cambiamento colpiscono non solo gli Stati ma ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 giugno 2022) Laè “indiper cui, credo, dovremo organizzarci in modo duraturo”: lo ha detto il presidente francese, Emmanuel, inaugurando il salone Eurosatory. “Questo significa anchein cui dovremo andare più veloci, riflettere in modo diverso”, ha avvertito, aggiungendo che questo cambio di passo servirà anche a “poter ricostituire più rapidamente ciò che è indispensabile per le nostre forze armate, per i nostri alleati, per tutti coloro che vogliamo aiutare”., ha precisato, “in cui non possiamo più vivere al ritmo, e direi con la stessa grammatica, di com’era fino ad un anno fa. È cambiato tutto”. E ha sottolineato che le conseguenze di questo cambiamento colpiscono non solo gli Stati ma ...

