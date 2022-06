LIVE Musetti-Bublik 3-6, ATP Queen’s 2022 in DIRETTA: l’azzurro perde il primo set, cade e si ritira! Il kazako vola al 2º turno (Di lunedì 13 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.42 Aleksandr Bublik avanza al secondo turno dopo appena 35 minuti di gioco vincendo per 6-3 e ritiro dell’italiano che doveva fronteggiare due palle break nel primo game del secondo gioco. Poco da raccontare dato che l’azzurro aveva già fatto fatica a carburare nel primo parziale: il kazako vola al secondo turno. 17.41 Finisce anzitempo il torneo di Lorenzo Musetti che è caduto dal lato del rovescio nel momento di uno spostamento per un recupero sul diagonale di Bublik e si ritira per un problema alla coscia. Da capire l’entità sperando non metta a repentaglio Wimbledon. 17.39 SI RITIRA LORENZO Musetti!!! BRUTTISSIMA NOTIZIA ... Leggi su oasport (Di lunedì 13 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.42 Aleksandravanza al secondodopo appena 35 minuti di gioco vincendo per 6-3 e ritiro dell’italiano che doveva fronteggiare due palle break nelgame del secondo gioco. Poco da raccontare dato cheaveva già fatto fatica a carburare nelparziale: ilal secondo. 17.41 Finisce anzitempo il torneo di Lorenzoche è caduto dal lato del rovescio nel momento di uno spostamento per un recupero sul diagonale die si ritira per un problema alla coscia. Da capire l’entità sperando non metta a repentaglio Wimbledon. 17.39 SI RITIRA LORENZO!!! BRUTTISSIMA NOTIZIA ...

