Italia, l’attacco fa fatica: Scamacca chiamato alla svolta (Di lunedì 13 giugno 2022) l’attacco dell’Italia fa fatica, con i numeri 9 che non riescono a trovare la via del gol: Scamacca chiamato alla svolta L’Italia fa fatica a segnare e se non fosse per i centrocampisti lo si farebbe ancora di meno. Nelle ultime dieci partite, come riportato da La Gazzetta dello Sport, gli Azzurri hanno segnato solo dieci gol di cui solo due messi a segno dall’attaccante centrale: la doppietta di Raspadori nell’inutile partite contro la Turchia. Scamacca è chiamato alla svolta, ancora a secco di gol in Nazionale maggiore, e nel frattempo Mancini studia le alternative con la speranza di vedere l’esplosione di qualche giovane come Pinamonti, Gnonto o Sebastiano ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 13 giugno 2022)dell’fa, con i numeri 9 che non riescono a trovare la via del gol:L’faa segnare e se non fosse per i centrocampisti lo si farebbe ancora di meno. Nelle ultime dieci partite, come riportato da La Gazzetta dello Sport, gli Azzurri hanno segnato solo dieci gol di cui solo due messi a segno dall’attaccante centrale: la doppietta di Raspadori nell’inutile partite contro la Turchia., ancora a secco di gol in Nazionale maggiore, e nel frattempo Mancini studia le alternative con la speranza di vedere l’esplosione di qualche giovane come Pinamonti, Gnonto o Sebastiano ...

