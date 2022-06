“In queste condizioni”. Isola dei Famosi, Alvin mostra quello che finora non si è visto (Di lunedì 13 giugno 2022) Alvin, un’altra rivelazione sull’Isola dei Famosi. L’inviato dalle Honduras negli ultimi giorni ha pensato di spiegare al pubblico di fan alcuni dettagli sul rapporto che lo lega ormai da diverso tempo alla conduttrice. E tra chi sia convinto che tra i due ci sia una grande amicizia, esiste anche chi invece pensa che l’inviato e Ilary Blasi siano ai ferri corti. Dopo aver posto chiarezza su questo, si passa a ben altro. Per la prima volta Alvin mostra a tutti qualcosa. Alvin, le condizioni sull’Isola dei Famosi. Continuano a susseguirsi dettagli sempre più interessanti in diretta dall’Isola. Dopo aver posto chiarezza sul rapporto di amicizia che lo lega a Ilary Blasi, l’inviato mostra a tutti in ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 13 giugno 2022), un’altra rivelazione sull’dei. L’inviato dalle Honduras negli ultimi giorni ha pensato di spiegare al pubblico di fan alcuni dettagli sul rapporto che lo lega ormai da diverso tempo alla conduttrice. E tra chi sia convinto che tra i due ci sia una grande amicizia, esiste anche chi invece pensa che l’inviato e Ilary Blasi siano ai ferri corti. Dopo aver posto chiarezza su questo, si passa a ben altro. Per la prima voltaa tutti qualcosa., lesull’dei. Continuano a susseguirsi dettagli sempre più interessanti in diretta dall’. Dopo aver posto chiarezza sul rapporto di amicizia che lo lega a Ilary Blasi, l’inviatoa tutti in ...

Pubblicità

MarioItaliano18 : RT @cozzettie: @profgaspare Sono convinta che questo referendum sia un test per vedere quanti cojoni vanno a votare. Votare in queste con… - myo75ho : RT @MMmarco0: Questo è il torrente Sangone, in provincia di Torino. Chi vive in quelle zone dice di non averlo mai visto in queste condizio… - SanremoAncheNoi : RT @MMmarco0: Questo è il torrente Sangone, in provincia di Torino. Chi vive in quelle zone dice di non averlo mai visto in queste condizio… - LorenzoChidini : RT @MMmarco0: Questo è il torrente Sangone, in provincia di Torino. Chi vive in quelle zone dice di non averlo mai visto in queste condizio… - moonysaugust : per l'ennesima volta in meno di un mese ci hanno staccato sia la corrente che l'acqua. io ormai non so come facciam… -