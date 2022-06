Il post con cui Gallera pubblicizza il suo libro sul Covid è diventato un boomerang (Di lunedì 13 giugno 2022) AGI - Non è piaciuto ai familiari delle persone morte a causa del Covid e a tanti cittadini lombardi il post scritto dall'ex assessore lombardo alla Sanità, Giulio Gallera, per pubblicizzare il suo libro di fresca ucita 'Diario di una guerra non convenzionale' sulla gestione della pandemia nella regione più aggredita dal virus. "#Sappiatelo dalla Liguria alla Toscana e all'Emilia Romagna la moda dell'estate è leggere in spiaggia il 'Diario di una guerra non convenzionale'. Se anche tu vuoi ESSERE COOL devi acquistarlo e leggerlo sotto l'ombrellone. #Newtrend #trendedellestate #nuovomust". Nella foto c'è un lettore in costume a bordo piscina che sorride sfogliando l'opera. I commenti indignati sui social "Anche mio nonno mentre moriva soffocato da solo come un cane ha pensato di essere molto cool. ... Leggi su agi (Di lunedì 13 giugno 2022) AGI - Non è piaciuto ai familiari delle persone morte a causa dele a tanti cittadini lombardi ilscritto dall'ex assessore lombardo alla Sanità, Giulio, perre il suodi fresca ucita 'Diario di una guerra non convenzionale' sulla gestione della pandemia nella regione più aggredita dal virus. "#Sappiatelo dalla Liguria alla Toscana e all'Emilia Romagna la moda dell'estate è leggere in spiaggia il 'Diario di una guerra non convenzionale'. Se anche tu vuoi ESSERE COOL devi acquistarlo e leggerlo sotto l'ombrellone. #Newtrend #trendedellestate #nuovomust". Nella foto c'è un lettore in costume a bordo piscina che sorride sfogliando l'opera. I commenti indignati sui social "Anche mio nonno mentre moriva soffocato da solo come un cane ha pensato di essere molto cool. ...

il_pucciarelli : Che la Russia di Putin possa essere considerata da qualcuno l'erede politico dell'Urss, quindi con una qualche conn… - andreadelogu : Succede questo e accadrà fra poco! Ci vediamo a Roma, a Porto Piccolo e a Rimini con #TimSummerHits con tanti di qu… - ireninax : @marifcinter Il problema non è vendere ma come vendi e, soprattutto, con chi decidi di sostituire. Siccome qui non… - ilcirotano : Il post con cui Gallera pubblicizza il suo libro sul Covid è diventato un boomerang - - xeratdragons : New post: Buon lunedì a tutti! Lo affronterete anche voi con la stessa energia di Luigi? -