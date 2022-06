Ferrari e Ducati, due facce della stessa medaglia: ottimi mezzi, ma entrambe non sono pronte per i Mondiali di F1 e MotoGP (Di lunedì 13 giugno 2022) Le due Rosse in “Rosso”? Decisamente sì. I due marchi più prestigiosi del Motorsport italiano, Ferrari e Ducati, costretti a fare i conti con Mondiali che stanno sfuggendo di mano. La scuderia di Maranello confidava in una risposta decisa a Baku, in Azerbaijan, ma il responso della pista è stato infausto: il doppio ritiro delle monoposto del monegasco Charles Leclerc, quando era in testa, e dello spagnolo Carlos Sainz sono stati aggravati anche dai problemi tecnici dei team clienti, con lo stesso motore. E così la Red Bull sembra già aver messo in cassaforte l’iride, nonostante una stagione lunghissima con ancora 14 GP da disputare. La sensazione, infatti, è che sia il team a mancare quando è il momento più importante. Per un motivo o per l’altro in gara gli ottimi presupposti delle ... Leggi su oasport (Di lunedì 13 giugno 2022) Le due Rosse in “Rosso”? Decisamente sì. I due marchi più prestigiosi del Motorsport italiano,, costretti a fare i conti conche stanno sfuggendo di mano. La scuderia di Maranello confidava in una risposta decisa a Baku, in Azerbaijan, ma il responsopista è stato infausto: il doppio ritiro delle monoposto del monegasco Charles Leclerc, quando era in testa, e dello spagnolo Carlos Sainzstati aggravati anche dai problemi tecnici dei team clienti, con lo stesso motore. E così la Red Bull sembra già aver messo in cassaforte l’iride, nonostante una stagione lunghissima con ancora 14 GP da disputare. La sensazione, infatti, è che sia il team a mancare quando è il momento più importante. Per un motivo o per l’altro in gara glipresupposti delle ...

OA_Sport : #MOTOGP #F1 Ferrari e Ducati, due facce della stessa medaglia: titoli iridati sempre più lontani e tante mancanze n… - macsismo : Ferrari, come Ducati e Yamaha, ha troppa arroganza ai piani alti, per cui vinceremo il prossimo mondiale quando salteranno parecchie teste - Carlo35127381 : #Ferrari e Ducati.. forse vi conviene andare a fare un giretto insieme a Lourdes.. - DarkLadyMouse : Ah, a proposito. Oggi parliamo di Ducati, non di Ferrari, ok? E si resta amici. ?? - macsismo : da oggi tiferò più il pilota della scuderia. Ho capito che Ferrari in F1, come Ducati e Yamaha in Moto GP, sono tro… -